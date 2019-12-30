قبل طرح تطبيق GPS بصوتها.. تعرف على أشهر أفيهات بدرية طلبة

أكدت الفنانة بدرية طلبة على تنفيذ فكرة تطبيق عبر الهواتف الذكية خاص بالتوجيه الصوتي الخاص بخرائط جوجل الشهير بأسم جي بي أس بصوتها، ومن المقرر أن تبدأ التسجيل الأسبوع المقبل.

ومن المقرر يكون التطبيق بمثابة تعاون مع محرك البحث جوجل، تمهيدًا لتسجيل

صوتها لجي بي أس، مستعينة بإيفيهاتها الشهيرة خلال مسيرتها الفنية.

وفي السطور التالية سنتعرف على أهم أفيهات الفنانة بدرية طلبة:-

1- روح إلهي تنستر

2- متوجعش قلبي.

3- الله حلوة أوي المسيرة الصمتة دي كلها أحاسيس ومشاعر.

4- لولللللللوليييييييييي.. يا كوكي كل الناس بيحبوكي إلا أمك وأبوكي.

5- أنت هتعرفني على أهلي أنا عرفاهم.

6- كفى بلييز أنا شقتي شقة شريفة.

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7- أنت اللي كنت مراقب الشبكة عشان كدة النت كان تقيل عندي.

8- القفا دا تكملة للعمود الفقري مش للضرب.

9- صدقي وجعتيني في مشاعري وحركتي الحطة الوطنية جوايا.

10- أديكي قولتيها شغالة.. لفي عشان أشوفك شغالة ولا بطالة.