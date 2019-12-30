عائشة بن أحمد: حلمت بالعمل مع تامر حسني

حلت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، اليوم الاثنين، ضيفة على راديو "إنيرجي ٩٢.١" مع باسم كميل عبر برنامجه "فول ٩٢.١".
وقالت عائشة خلال مشاركتها في البرنامج: "كنت عاوزة أشتغل مع تامر جدا ومن زمان، أفلامه لذيذة، واختلاف الدور كان من أهم الأسباب اللي خلتني أقدم على الخطوة دي بسهولة".
وأضافت عائشة بن أحمد: "من ساعة ما جيت مصر وأنا بقدم أدوار مختلفة نسبيالكن شبه بعض، لكن في فيلم الفلوس أنا دوري مختلف تماما".
وأوضحت عائشة أن دورها مختلف في الفلوس من ناحية الشكل وتركيبة الدور، وعلاقتها بالأحداث والشخصيات، مشيرة إلي أن كل شيء كان مفاجيء للجمهور، خاصة وأنها في مرحلة تحتاج فيها تنوع الأدوار".
وأوضحت عائشة إن لديها خطوط حمراء في اختيار أعمالها قائلة: "على عكس الجميع، خطوط الحمراء مش بس مشاهد الإغراء وما شابه، ولكن خطوطي الحمراء هي الورق والسيناريوهات السيئة أو دور ملوش لازمة أو مش إضافة للفيلم، أو دور سطحي أو مكرر".
وأضافت: "حتى لو الدور كوميدي وخفيف لكن لازم يكون فيه إضافة لأني مبحبش الاستسهال، بحب التحدي وتعلم كل ما هو جديد، وأي مجال محتاج ورش وتدريب".
يذكر أن فيلم الفلوس الذي يعرض حاليا في دور العرض السنيمائي هو آخر أعمال عائشة بن أحمد، وهو بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي.
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