مجدي أحمد علي ينتهي من تصوير فيلم 2 طلعت حرب

انتهى المخرج مجدي أحمد علي ، اليوم الإثنين ، من تصوير أحداث فيلمه الجديد "2 طلعت حرب" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.
وقال علي إنه انتهى من تصوير أحداث الفيلم..مضيفا أنه يواصل حاليا
"2 طلعت حرب" تدور معظم أحداثه في فترة الستينيات من القرن الماضي، داخل إحدى الشقق في منطقة وسط البلد، ويستعرض أبرز القضايا التي شغلت مصر في تلك الفترة من خلال 4 حكايات.
الفيلم بطولة حسين فهمي ، سمير صبري، دلال عبدالعزيز، أحمد وفيق، ياسمين الخطيب، محمود قابيل، عبير صبري، شيري عادل، منة فضالي، وأحمد مجدي، وهو من تأليف هنزاده فكري، وإخراج مجدي أحمد علي، ومدير التصوير محسن أحمد.
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