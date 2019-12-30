تامر حبيب ينضم لأسرة راديو إنيرجي

ينضم السيناريست والمؤلف، تامر حبيب، إلى المحطة الإذاعية "إنيرجي 92.1" بداية من العام المقبل من خلال الموسم الجديد لبرنامج "ليل داخلي" المذاع على المحطة.

وبذلك ينضم حبيب لكل من الكاتب محمد سليمان عبد المالك، والكاتب هيثم دبور في برنامج "ليل داخلي" الذي يتناول صناعة السينما

والدراما، وكل ما يخص الأفلام السنيمائية وبصماتها على الجمهور.بدورها، أعربت الإعلامية عايدة سعودي مديرة إذاعة "إنيرجي" عن سعادتها بانضمام حبيب إلى أسرة المحطة : "سعيدة إن أول تجربة إذاعية لتامر حبيب هتكون من خلال راديو إنيرجي"، وقالت: "متوقعة أن تنل حلقات حبيب اهتمام شريحة مهتمة بكتابة السيناريو، وواثقة من أنه سيقدم محتوى شيق"، كما أضافت " هناك العديد من المفاجآت والتغيرات في خريطتنا البرامجية الفترة المقبلة والتي نتمنى أن تنال إعجاب جمهورنا".ويذاع برنامج "ليل داخلي" من الأحد وحتى يوم الأربعاء من الساعة 7 وعلى مدار ساعتين حتى الساعة 9 مساءً.