اليوم.. "العصبي" في ضيافة برنامج كلمة ورد غطاها



تناول الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة اليوم من برنامج "كلمة و رد غطاها" عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط تركيبة الشخص العصبي"اللى بيمثل دور المسكين".

وحاور الليثي الفنان أحمد صيام لمعرفة تلك الشخصية التي نقابلها بشكل يومي في حياتنا ، وهو الرجل العصبى اللى

مش طايق نفسه لا تعرف تحل معاه مشكلة ولا تتفاهم معاه سلك مشدود جاهز للاشتعال في أى لحظة.كلمة ورد غطاها تجربة إذاعية جديدة "سيمي دراما" تتناول الكشف عن عدد من الشخصيات الإيجابية والسلبية التي نعيش معاها ونتقابل معاها يوميا بشكل بسيط وساخر .

والبرنامج من تقديم الإعلامي د. عمرو الليثى ويكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه ويشارك فى التمثيل به الفنان القدير أحمد صيام ويخرجه الإذاعي تامر حسني

ويتناول البرنامج عبر حلقاته نقدًا مباشرا للظواهر المرفوضة في المجتمع ومناقشتها وكفيفة التصدى لها وعلاجها، ويذاع في الرابعة عصرا من الأحد إلى الخميس أسبوعياً.

