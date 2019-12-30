رامي صبري يحتفل مع جمهوره بالقرية العالمية

رامي صبري .. كيف جمع بين الأول والأخير في حفل "القرية العالمية" و"روتانا"؟

احتفل المطرب رامي صبري مع جمهوره بمسرح "القرية العالمية" في دبي، بين العديد من أبناء الجاليات العربية المختلفة، ضمن الحفلات التي تقدمها "القرية العالمية" بدعم من شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".

وقدم رامي صبري خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الجديدة والقديمة ومنها :"أهد الدنيا، بقولك ايه تعالى، غالي،الراجل، أجمل ليالي عمري، غمضت عيني" وغيرهامن الأغنيات التي تفاعل معها الحضور.

وتوجه رامي بالشكر لعائلته على دعمهم الدائم

له وتواجدهم معه في الحفل، وعبر عن إعجابه بما شاهده في "مهرجان دبي للتسوق" أثناء قضاءه إجازته هذه الفترة في مدينة دبي مذكرا الحضور أنه قضى حياته هنا في دولة الإمارات العربية .المتحدة ، تلقى تعليمه فيها

وكشف رامي صبري في تصريحات صحفية أنه لا يفضل نشر حياته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويرفض عرض صور أولاده ، مع ذلك أشاد بأهمية مواقع التواصل

الاجتماعي في نشر الإخبار، والانقلاب الذي أحدثته "السوشيال ميديا" في حياتنا بجعل العالم الكبير.. عالما صغيرا. وكشف رامي صبري عن مفاجأة مفادها أنه سيبدأ العام الجديد بأغنية جديدة بعنوان"حياتي مش تم"جدير بالزكر أن مهرجان "القرية العالمية" و"روتانا" إنطلق في نوفمبر 2019، بحفلات لعدد كبير من النجوم ومنهم: نوال الزغبي، بدر الشعيبي، أصيل هميم، حمد العامري، وليد الشامي، وسيكون الجمهور مع بداية عام 2020 يوم 3 يناير المقبل على موعد مع المطرب العراقي محمود التركي، الذي اشتهر باغنية "تعال" ،التي قدمها مع المطربين علي جاسم ومصطفى العبد الله، وهي التي حققت نجاحا كبيرا ،وشهرة واسعة، ونسبة مشاهدة عالية.