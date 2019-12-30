بالفيديو - أصالة تبكي.. و"شامخ" قريبا في 2020

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة السورية أصالة لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "شامخ" مع انطلاق العام الجديد 2020، وشوقت متابعيها من خلال إعلان توريجي للكليب، حيث تجلس أصالة على كرسي أبيض وتخفي وجهها على ركبتيها كأنها تبكي، وعلقت قائلة :"شامخ قريبا 2020".
وتأتي هذه الأغنية بعدما أطلقت أصالة بعض أغنيات ألبومها الأخير ويبدو أنه لا يزال هناك أغنيات أخرى ستطلقها في العام الجديد.
من جهة أخرى، لايزال طلاق أصالة من زوجها المخرج طارق العريان يأخذ حيزاً كبيراً بين المتابعين بعدما انفصلا بشكل مفاجئ من دون أي سبب واضح.
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