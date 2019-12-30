مايا نعمة بفستان الزفاف-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​مايا نعمة​ صورة جديدة لها بفستان الزفاف، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وسألت من خلالها المتابعين عن أمر قد حققوه خلال عام 2019، وتخطّت صورتها الألف اعجاب بعد ساعة من نشرها.

الجدير ذكره ان مايا نعمة دخلت مؤخرا القفص الذهبي من المدرب الرياضي شربل أبو خطار في لاس فيغاس بشكل مفاجئ. ونشرت مايا صورة على حسابها الخاص، وهي ترتدي الفستان الابيض الى جانب زوجها الذي كتب على يده "لقد قالت نعم". وعلقت مايا على الصورة كاتبة :"لقد قلت نعم...لقد سرق قلبي فقررت ان أسرق اسم عائلته".

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