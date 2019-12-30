خاص الفن- بعد تغيير مخرج مسلسلها.. يسرا في حيرة

ميرنا وليد - بيروت - بدأت الممثلة المصرية يسرا في عقد جلسات عمل مع المخرج سامح عبد العزيز من أجل مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم مؤقت وهو "دهب عيرة" حسبما أعلن القائمين على العمل قبل اسبوعين، الا أن الأيام الماضية شهدت تغيير المخرج الأساسي وهو هاني خليفة والاستعانة بالمخرج سامح عبد العزيز.
وتسببت التغييرات في حيرة يسرا حول اختيار اسم المسلسل الذي كتب فكرته أحمد عادل، وهناك مفاضلة بين اسمين هما "دهب عيرة" و"قارئة الفنجان" كما أن هناك احتمالية لاقتراح أسماء أخرى قبل الاستقرار على الاسم الانسب مع الانتهاء من عمليات التحضير.
الجدير ذكره أن مسلسل "لدينا أقوال أخرى" هو آخر أعمال يسرا في الدراما، وشارك في بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمي، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد علي.
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