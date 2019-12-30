يوسف الخال: "لبنان منصاب بالشرّ "

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ عن استغرابه من عدم تغيّر اي شيء في لبنان، كاتبا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "كل شي بالطبيعة بيتغير بيتحول بيتبدّل بيتجدد بيتصلّح.. و لبنان من هالطبيعة الكونية الوجودية المتحركة.. بس ما عم يتغير... شو هالنحس هيدا اللي راكبه؟ مش بس بال ٢٠١٩ ..لبنان منصاب بالشرّ ".

على صعيد آخر كانت نشرت زوجته الفنانة اللبنانية نيكول سابا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر من زفافهما، وظهر الثنائي بلقطات قبل دخولهما الى الكنيسة واثناء تحضيرهما لقول الـ"نعم" الابدية.

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