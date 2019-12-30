توبا بويوكستون تجدد أغنية Sayenizde لـ إركان ساتشي وتحطم الأرقام-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت النجمة التركية ​توبا بويوكستون​ أغنية Sayenizde أو "بفضلك" بالعربية للفنان التركي ​إركان ساتشي​ التي كانت أغنية غلاف ألبومه والتي أطلقها عام 1995 بصوتها، كما صورتها على طريقة الفيديو كليب بإمكانات بسيطة.

الأغنية حققت بعد أربعة أيام على يوتيوب عدد مشاهدات خيالي فاق الـ220 ألف مشاهدة ونالت إعجاب العديد من محبي توبا ليس في تركيا فحسب بل في البلدان العربية أيضاً وذلك بسبب شهرتها بمسلسلاتها المدبلجة للعربية، حتى أن الأغنية تمت ترجمتها وطرحت على يوتيوب مع كلمات عربية.

وتعلق توبا على الأغنية حيث كتبت أدنى الكليب :""أوه ، يا إلهي ، لماذا كنت دائما صعبة عليك". كان أول ألبوم منفرد لإركان ساتشي ، "سينيزدي" ، الذي تم إصداره في عام 1995 ، هي أكثر الجمل استخدامًا منذ سنوات. عندما مررنا بحياتنا في طريقنا عشنا صعوبات ، وقبل أربعة أشهر ، وجدنا أنفسنا في الاستوديو بعد يوم واحد ، وبعد خمسة أيام في المنزل مع كاميرا واحدة و 5 أشخاص وخرج هذا الفيديو، وهو أكبر اختبار في الحياة بالنسبة لي وتابعت :" يا إلهي ، لماذا آتي إليك دائمًا عندما تصبح الأمور صعبة؟" أول ألبوم منفرد لإركان ساتشي "شكرًا لك". الأشياء التي ننساها عندما يكون كل شيء على ما يرام هنا هو الفيديو. تجربة أخرى في الحياة .

إشارة إلى أن توبا ستقدم مسلسلاً على إحدى المنصات الرقمية بعنوان Rise of Empires: Ottoman وهو مسلسل وثائقي عن قصة السلطان العثماني محمد الفاتح وستجسد دور مارا خاتون زوجة الأب للسلطان محمد وسيتم عرضه ابتداء من 24 من شهر كانون الثاني 2020.