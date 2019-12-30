ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​يسرا اللوزي​ صورة لها بدون مكياج، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، اذ انها بدت على طبيعتها، ولاقت اعجاب عدد كبير من المتابعين، الا ان البعض منهم اشار الى انها كبرت في العمر، فمنهم من قال: "وشك حلو بس كبرتي بالعمر ....وفي ملامح ختايره".

الجدير ذكره ان يسرا اللوزي كانت طلبت مؤخرا من المخرج أحمد نادر جلال أن تنتهي سريعا من تصوير مشاهدها في فيلم العنكبوت امام الممثلين أحمد السقا ومنى زكي وظافر عابدين، وذلك قبل أن تظهر عليها علامات الحمل وزيادة الوزن خصوصاً أن اللوزي تظهر في الفيلم كضيفة شرف بمشاهد قليلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر يسرا اللوزي تثير الجدل بصورة بلا مكياج وأحد المتابعين: "كبرتي بالعمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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