شمة حمدان بلوك ذكوري صادم في حفلها وانتقادات بالجملة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة الإماراتية ​شمة حمدان​ يوم الجمعة في 27 كانون الأول الحالي في إحياء ليلة عباديات بالكويت، تكريماً للفنان ​عبادي الجوهر​ وقدمت بعض الأغنيات، لكن إطلالتها شكلت موجة جدل في أوساط المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو التقط لها من الحفل ظهرت فيه بـ تي شيرت قطنية بيضاء مع سروال بسيط لكنها اعتمدت العباءة الرجالية التقليدية والتي يطلق عليها "البشت"، ناهيك عن قصة شعرها الأقرب إلى المظهر الرجالي : وقد سخر بعض المتابعين من الإطلالة فجاءت التعليقات :هلا بالشيخ شمه حمدان" و"الأخ شمة حمدان" و"لا صوت لا صورة ولا أنوثة" و"شو وضع البشت؟" و"نسيت تلبس الشماغ" و"رجال ولا حرمة؟".

فيما اعتبر البع الآخر أنها ربما أرادت تكريم جوهر فاعتمدت هذه الإطلالة وهي أي شمة كانت أكدت أن ستايلها كان لفتة لطيفة تستحق الإطراء والإشادة وليس التوبيخ.

إشارة إلى أن الفنانة الإماراتية شمة حمدان معروفة بمزجها بين الإطلالات النسائية والرجالية في اختياراتها للأزياء، وهي تفضل ارتداء الملابس العملية.