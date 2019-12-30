ليلى علوي تستعيد اهم اللحظات التي مرّت بها في 2019-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​ليلى علوي​ على حسابها الخاص على احد مواقع االتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن لقطات سريعة، تظهر الفعاليات والاحتفالات التي حضرتها خلال عام 2019.

وعلقت ليلى على الفيديو قائلة: "في ٢٠١٩ كان فيه احتفالات ومناسبات كتيرة سعيدة حضرتها وساعدني فيها فريق كبير جداً، بشكر كل اللي ساعدوني في ده وإن شاء الله ٢٠٢٠ تكون سنة حلوة وسعيدة علينا كلنا".

الجدير ذكره ان ليلى قررت أن تعود للدراما في 2020 ، وقد علم موقع الخليج 365 من مصدر مقرب لها بأنها تقرأ حاليا سيناريو مسلسل درامي جديد، ولكنها لم تتعاقد عليه حتى الآن بشكل نهائي، حيث تنتظر الإنتهاء من قراءة السيناريو أولاً، وبعدها سترى الجهة الانتاجية التي ستتعاون معها لتعود للدراما بعد ابتعاد.

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