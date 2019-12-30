سيرين عبد النور تبهر المتابعين وتطلّ بأحمر شفاه أسود-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أطلّت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ على المتابعين بصورتين جديدتين لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، بدت من خلالهما متألقة كالعادة، اذ انها وضعت أحمر الشفاه باللون الأسود، في خطوة جريئة منها احبّها كل المتابعين واشادوا بإطلالتها اللافتة والمتميزة.

وعايدت سيرين الجمهور بمناسبة حلول العام الجديد، معلقة على الصور بالقول: " راس السنه حلو نغير لوك بالوان مختلفة بس خلي شخصيتك لون واحد سيرين عبد النور كل عام وانتم بخير ".

الجدير ذكره ان سيرين اعتمدت لوك جديد، وهو تسريحة الشعر الأسود القصير.

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