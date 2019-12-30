بالصور- جوني ديب يقضي إجازته في باريس

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجم العالمي ​جوني ديب​ أثناء قضائه إجازة عيد الميلاد في العاصمة الفرنسية ​باريس​، حيث تعيش عائلته.

وظهر جوني ديب البالغ من العمر 56 عاما في الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية بعد حضوره عرض فني في أحد المسارح الفرنسية.

وقالت الصحيفة البريطانية أن جوني ديب من المحتمل أن يكون التقى بحبيبته السابقة فينيسا باردايس وابنائه على هامش الاحتفالات بالعيد.

ويشار الى أن جوني ديب أنجب من فينيسا باردايس ابنائه ليلي روز 20 عاما وجاك 17 عاما، وانفصلا بعد علاقة استمرت حوالي 12 عامًا.

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