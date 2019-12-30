أحلام تشيد بـ عزيزة جلال وأصالة تهاجمها وتتراجع

لا يزال غناء الفنانة العائدة عن اعتزالها عزيزة جلال في حفلها الأخيرة في المملكة العربية السعودية يثير الجدل، بين مؤيّد للعودة، وبين من أعرب عن خيبة أمله بسبب ضعف أداء الفنانة الذي ظهر في الحفل.

فقد أشادت الفنانة أحلام بعودة الفنانة عن اعتزال دام 34 عاماً، من خلال تغريدة على "تويتر" كتبت فيها "عندما تغني عزيزة جلال فهي لم تغب إنما غاب بغيابها الزمن الجميل أحسنتِ وأطربتِ أستاذة الفن الجميل عزيزة جلال".

فقد رأى بعض المغردين، أنّ أحلام تريد إحراج أصالة، التي قامت بوضع لايك على تغريدة للشاعرة بروين حبيب انتقدت فيه عودة عزيزة جلال إلى الغناء، تحت عنوان "ليتها لم تعد"، الأمر الذي عرّض أصالة لإنتقادات حادة.

ورأى المعترضون على "لايك" أصالة، أنّها تقلّل من شأن الفنانة الكبيرة دون أدنى اعتبار لمشاعرها، ما دفع بالفنانة إلى إلغاء اللايك ونشر تعليق بررت للفنانة الكبيرة أداءها المتعثّر على المسرح في تغريدة جاء فيها "السيدة عزيزة جلال فيها الكثير من المشاعر الطيبة، آخرها أداؤها كيفما كان، فهذه هي المرة الأولى التي تغني فيها، بعد انقطاع سنين، وهذا ليس أمراً سهلاً، لقد عرفتها من قرب وسحرتني بطيبتها وحلاوة طبعها، وأنا من أوائل المشجعين لعودتها، والقادم بلا شك أجمل".

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