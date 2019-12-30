شاهدوا لوك نادين نجيم في مسلسلها الجديد "عشرين عشرين"

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خلال أيام، ينطلق تصوير مسلسل "عشرين عشرين" الذي سيجمع في شهر رمضان المقبل الممثلة نادين نجيم بالممثل قصي خولي، في ثاني تجربة مشتركة بعد "خمسة ونص" التي قدّماها في رمضان الماضي.
وبالتزامن مع التحضيرات، نشر المزين طوني مندلق مقطع فيديو لنادين، خلال زيارتها له في صالونه، حيث أشرف على اللوك الخاص بها في مسلسلها الجديد.
وحافظت نادين على تسريحة شعرها الطويل مع بعض التغييرات.
يذكر أنّ المخرج فيليب أسمر أعلن قبل عدة أيام عن انطلاق التصوير يوم 10 يناير، كما كشف عن الشخصيتين الأساسيتين في المسلسل وهما بلبل ونعيم اللذان يجسدهما بطلا المسلسل نادين نجيم وقصي خولي,
يذكر أنّ "عشرين عشرين" من إنتاج "الصباح للإعلام"، تأليف وسيناريو وحوار نادين جابر وإخراج فيليب اسمر الذي تولى أيضا إخراج مسلسل "خمسة ونص".
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