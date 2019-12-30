سعد المجرد ينشر صورة قديمة له من أمريكا ويعيد قضية الاغتصاب إلى التداول

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نشر الفنان المغربي سعد المجرد عبر حسابه على "انستقرام"، صورة له حول أول مهنة زاولها خلالها فترة استقراره في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من عشر سنوات، حيث ظهر وهو يقوم بأعمال البناء، وعلّق على الصورة في تدوينة جاء فيها: " هذا أول عمل زاولته خلال تواجدي في الولايات المتحدة الأمريكية.
متابعو سعد المجرد ومباشرة بعد مشاركته الصورة عبروا عن إعجابهم واعتبرو الصورة بمثابة تواضع من طرف سعد واعترافه بمزوالته لمهنة بسيطة قبل الشهرة، إلا أنّ الصورة أعادت إلى التداول قضية اغتصاب شهيرة، كان سعد حريصاً على نفيها لدى انفجارها قبل سنتين، أي قبل اتهامه بقضية الاغتصاب الأولى في باريس.
يذكر أن المجرد غادر الولايات المتحدة بعد اتهامه بقضية اغتصاب هناك، وسافر إلى المغرب ولم يكن يومها مشهوراً، وبعد اكتسابه شهرة كبيرة، تقدّمت الضحية التي تتهمه باغتصابها بقضية ضدّه، مؤكّدة أنها لم تكن تعرف هويته لو لم يتبيّن أنّه فنان شهير، ولم يعرف بعد كيف انتهت القضيّة.
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