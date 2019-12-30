والدة ميشال حجل في تصريح صادم: توفّيت بخطأ طبّي وليس بسبب السرطان

في تصريح صادم، وبعد أشهر من وفاة محاربة السرطان الشهيرة وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميشيل حجل، أعلنت والدتها أنّ ابنتها توفيت نتيجة خطأ طبي وليس بسبب السرطان.

وقالت والدة ميشيل في تصريح لـMTV، إلى أنّ ابنتها أجرت عملية وأنّها شفيت قبل وفاتها، وأكّدت أنّها بقيت لمدة 15 يوماً في المنزل حيث كانت تخضع للعلاج الفيزيائي.

اثناء مشاركتها في انتخاب ملكة جمال لبنان

-خطأ طبي

وكشفت أنّ خطأ طبياً حصل مع ميشال بعد عودتها إلى لبنان، وتابعت قائلة "لم نتكلّم بموضوع الخطأ الطبّي لأنّنا كنّا لا نزال تحت تأثير الصدمة، لكنّنا سنتابع الموضوع من خلال الجمعية التي ننوي تأسيسها".

كما كشفت أنّ ميشيل دخلت إلى المستشفى وما لبثت أن أصيبت بعدوى، ما أدى إلى إصابتها بالتهاب رئوي و"اشتراكات" قبل وفاتها.

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كما تحدّثت عن دفتر يوميات ابنتها، وقالت إنّها كانت تدوّن أسماء بعض العائلات التي كانت تنوي مساعدتها حتى في فترة مرضها، معربة عن رغبتها بنشر التوعية حول مرض الليمفوما وطلبت من الله الصبر لإكمال مسيرة ميشيل من خلال جمعية تنوي تأسيسها مع العائلة.

ميشال حجل اثناء فترة علاجها

- رحلة ميشيل مع السرطان

كانت ميشيل قد أصيبت بالسرطان في العام 2017 وانتصرت عليه وأعلنت خطوبتها، قبل أن تكتشف أنها مصابة بسرطان الغدد اللمفاوية، وأنّ علاجها يتطلب مبلغاً كبيراً من المال.

وقد تمكنت من جمع مبلغ قدره 700 ألف دولار عبر حملة تبرع على مواقع التواصل الإجتماعي من أجل استكمال علاجها في الولايات المتحدة، وسافرت هناك حيث خضعت لعلاج أستمرّ عدّة أشهر.

ميشيل قبل اصابتها بالمرض

- رحلة علاج في أمريكا

وبعد علاج مضنٍ، أعلنت الشابة اللبنانية تغلّبها على مرض السرطان، في أواخر العام الماضي.

ونشرت ميشال على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك صورة لها من أمام Anderson Cancer Center في الولايات المتحدة حيث تلقت العلاج وعلّقت عليها قائلة "لقد ولدت من جديد".

وشكرت كل من ساندها في رحلة مرضها قائلة " شكرًا لعائلتي، لخطيبي، لأصدقائي ولعائلتي الثانية على فيسبوك، من دون أن أنسى طبيبي في لبنان د. هادي غانم".

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وبعد عودتها ظهرت في برنامج "لهون وبس" وأكّدت أنّها شفيت بشكلٍ تام من السرطان، وأعلنت عن استعدادها للزواج من خطيبها، كما أنّها تحدّثت عن أولادها الذين ترغب بإنجابهم وعن أسمائهم.

ميشال حجل وخطيبها

وعن العلاج الذي خضعت له قالت إنّه كان صعباً ومتعباً، وإنّها أدخلت غرفة العناية الفائقة بسبب انخفاض الأوكسيجين في جسدها وقالت إنّها فقدت القدرة على الكلام، وبعدها تخطّت العلاج ومضاعفاته لتعود إلى لبنان.

وقالت خلال الحلقة إنها أحياناً عندما تستيقظ من النوم تنسى أنّها شفيت، وتعود وتتذكر الأمر وتشعر بنعم الله عليه.

ميشال حجل وخطيبها

-الساعات الأخيرة في حياة ميشيل

كانت حملة تبرّع بالدم قد انطلقت صباح يوم 17 يونيو الماضي، لجمع وحدات دم لميشيل الموجودة في المستشفى، والتي كانت قد دخلت إليه قبل شهرين، يومها انتشر خبر إصابتها مجدداً بالسرطان، إلا أنّها نفت الخبر وأكّدت في تصريح لها إنّ العلاج الذي خضعت له في الخارج (CAR-T-Cell Therapy او العلاج بالخلايا الليمفاوية المحضّرة والمجهّزة) يُسبب بعض المضاعفات ومنها التهاب رئوي.

وأشارت إلى أنّ هذه المضاعفات الجانبية طبيعيّة بالنسبة للعلاج الذي خضعت له، وأنّ الالتهاب أدّى الى ضعف مناعتها كثيراً، لذلك كان لا بدّ من تأمين البلاكيت لتقوية جهاز المناعة.

ودعت ميشيل إلى التأكّد من حالتها الصحيّة عبر حسابها الخاص على الفايسبوك، نافية بشدّة أن يكون السرطان قد عاودها، وأكدت أنّها ستتابع معركتها ضد مضاعفات العلاج كما سبق وانتصرت على المرض.

اخت ميشيل قبل رحيلها بساعات

-رحيل ميشيل

رحيل ميشيل كان صادماً لم يتوقّعه أحد، إذ كان الاعتقاد السّائد أنّها تعاني من ضعف مناعة بسبب مضاعفات العلاج.

وكانت شقيقتها بولا قد طلبت لها بلاكات دم عبر حسابها على الفايسبوك، لتعود وتكتب قبل ساعات من رحيل شقيقتها "شو قاسية وظالمة الحياة عليكي يا اختي يا ملاك".

وعادت لتنعيها حيث كتبت " ضلي ضحكي من عندو من فوق

نيالك يا حرقة قلبنا يا نعمة زرتينا و رحتي بسرعة.".

يذكر أن ميشال انتخبت وصيفة ملكة جمال لبنان في العام 2016 وبعدها بأشهر قليلة بدأت رحلة معاناتها مع السرطان، حيث كانت ملهمة المرضى، وشكّل رحيلها غصّة في قلوب كل من تابع رحلة علاجها، قبل أن تكشف والدتها الخبر الصادم أنّ السرطان لم يكن هو من قتل ميشيل.