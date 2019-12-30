مها الصغير تستضيف زوجها احمد السقا في برنامجها ليلة رأس السنة

يحل الفنان أحمد السقا ضيفاً في ليلة رأس السنة في برنامج its show time، الذي يتم إذاعته على قناة cbc، ويحاور السقا خلال البرنامج زوجته الإعلامية مها الصغير والمذيعة دينا حويدق.

يكشف السقا خلال الحلقة العديد من الأسرار والكواليس في أعماله الفنية وحياته الشخصية، وفي إحدى الفقرات ستتحول زوجته إلى ضيفه وستحاورهما دينا حويدق، ويكشفان الكثير من التفاصيل والأسرار عن حياتهما.

يشار إلى أن برنامج its show time واحد من البرامج الترفيهية التي حققت نجاحاً وانتشاراً جماهيرياً كبيراً خلال الفترة الماضية، ويتم عرضه من السبت إلى الثلاثاء الساعة التاسعة مساء.

الجدير بالذكر أن أحمد السقا الآن يواصل تصوير فيلمه الجديد «العنكبوت»، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم منى زكي وظافر العابدين وأحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي ومحمد لطفي وزكي فطين عبدالوهاب وغيرهم، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن السقا شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل ولد الغلابة، الذي تدور أحداثه حول رجل صعيدي يسمى عيسى يعاني من الفقر ويضطر للعمل كمدرس في إحدى المدارس الحكومية نهاراً وليلاً عند شخص يدعى ضاحي ويجربه على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه ومن هنا تتصاعد الأحداث.

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شارك السقا في العمل عدد من النجوم أبرزهم مي عمر وإنجي المقدم وإدوارد وكريم عفيفي وهبة مجدي وهادي الجيار وسلوى عثمان وجلال زكي وعفاف رشاد وأشرف مصيلحي وغيرهم، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

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