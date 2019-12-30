استجابة لرغبة الجماهير.. جوجل تطلق تطبيق GPS بصوت بدرية طلبة

تستعد الفنانة بدرية طلبة لإطلاق تطبيق Gps بصوتها، وذلك بعد أن طلب منها الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تستغل صوتها الذي كان سبباً في شهرتها ونجاحها في هذا التطبيق.

وأعلنت أنها عقدت جلسة مع مسؤولي جوجل بمصر واتفقت معهم على إطلاق التطبيق خلال الفترة المقبلة، وأكدت في تصريحات إعلامية مع المذيعة إيمان الحصري أن مسؤولي جوجل أعربوا عن دهشتهم بالفكرة وأعجبوا بها.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة كان مسرحية لوكاندة الأوباش التي عرضتها خلال الفترة الماضية بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض الفني، وشارك في بطولتها كل من ماجد المصري وحسن الرداد ومايا دياب وسعد الصغير وحمدي الميرغني وهالة فاخر وأوس أوس وحسن عبدالفتاح ومن تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي.

على ناحية أخرى تستكمل الفنانة بدرية طلبة تصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسل فالنتينو الذي تشارك في بطولته بجانب الفنان عادل إمام والذي سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل، بجانب نخبة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم دلال عبدالعزيز ورانيا محمود ياسين وحمدي الميرغني وداليا البحيري ووفاء صادق ومحمد كيلاني وطارق الإيبياري ومن إخراج رامي إمام.

Advertisements

ووقعت خلال الأيام الماضية على بطولة مسلسل البرنس مع محمد رمضان الذي سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل.



شاهدي الفيديو :