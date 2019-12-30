ابنة احمد الفيشاوي تتصدر مؤشر بحث جوجل لأسباب غير أخلاقية

واصلت لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي تصدر مؤشر البحث جوجل لليوم الثاني على التوالي.

سبب تصدر لينا الفيشاوي تريند جوجل، هو الصورة التي قامت بنشرها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وبدت خلالها عارية تماماً.

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وأثارت لينا الفيشاوي حالة من الجدل في الفترة الأخيرة وتحديداً بعد رحيل جدها الفنان فاروق الفيشاوي، وفاجأت متابعيها بتغيير اسمها على انستجرام إلى لينا فاروق الفيشاوي.

وتبين أن لينا الفيشاوي دشنت حسابها على انستجرام في عام 2015 وكانت صورتها مع والدتها هند الحناوي أول صورة تنشرها عبر الحساب، الذي لم تتفاعل من خلاله كثيرًا باستثناء الأيام الأخيرة التي أصبحت لينا نشطة فيه على انستجرام.

وكشف انستجرام أيضاً عن قطيعة إلكترونية بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوي، إذ لم يتواجد أي منهما في قائمة المتابعين للآخر، على الرغم من أن لينا تتابع عدداً من الفنانين المصريين من أصدقاء والدها.

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