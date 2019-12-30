احمد شيبة يخوض تجربة التمثيل لأول مرة في رمضان المقبل

يخوض الفنان أحمد شيبة، تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل «ولاد إمبابة» مع كل من الفنانة شمس، ومراد فكري، ومحمود فارس، وإسماعيل فرغلي، وعبد الله مشرف، ومحمد فاروق، ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودي وبوسي شاهين، من تأليف أيمن بكري، وإخراج حاتم صلاح الدين.

وطرح شيبة، مؤخراً دويتو جديداً مع المطرب الشعبي حمادة مجدي بعنوان «الله المستعان» على طريقة الفيديو كليب، وهو من كلمات صلاح مندي، ووليد رياض ومحمد النجار، وألحان منعم، ومن توزيع أشرف البرنس.

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يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل «زالزال» للنجم محمد رمضان، والذي عرض بموسم رمضان الماضي بعنوان «سيبونا بقى في حالنا» وهي من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي.

والمسلسل من بطولة حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغني، هنادي مهني، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، سلوى عثمان.

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