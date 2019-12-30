بالصور: هكذا احتفل النجوم بالكريسماس مع عائلاتهم.. صور مبهجة وطريفة

خالد سليم يحتفل مع أسرته وهيدي كرم بلوك جديد

يحرص عدد من الفنانين على الاحتفال بأعياد الكريسماس على طريقتهم الخاصة ومشاركة جمهورهم ومتابعيهم عبر حساباتهم على السوشيال ميديا هذا الاحتفال، وفي التقرير التالي سنكشف كيف ودع النجوم 2019.

يأتي في مقدمة هؤلاء النجوم الفنان خالد سليم الذي شارك جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستقرام بمجموعة صور أثناء احتفاله مع أسرته بالكريسماس، ونشر صور جمعته بزوجته وبناته أثناء تزيين شجرة الكريسماس لكنه حرص على أن يظهر البنات للكاميرا.

أحمد داود مع أولاده في الكريسماس

احتفل الفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي مع أولادهما بالكريسماس، وقاما بنشر صور جديدة ظهروا من خلالها وهم يرتدون بلوفر من اللون الأحمر كمظهر من مظاهر الاحتفال وبجانبهم ديكور الكريسماس المشهور.

شاركت الفنانة سيرين عبدالنور جمهورها احتفالها الأسري بالكريسماس، حيث ظهرت في الصورة مع زوجها وأولادها وهم يرتدون بيجامات من اللون الأحمر والأخضر، وعلقت على الصورة قائلة «أفضل من كل الهدايا إللي حول شجرة عيد الميلاد وجود عائلة سعيدة متعلقة ببعضها».

فاجأت الفنانة هيدي كرم جمهورها بطريقة احتفالها، حيث ارتدت فستاناً باللون الأخضر مزيناً بنفس ديكور شجرة الكريسماس، وتمنت لجمهورها سنة سعيدة وعلقت قائلة «يا رب سنة 2020 تكون سنه فرفوشه لذوذه مليانه أحداث كتييييييير حلوة».

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شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها عبر الإنستقرام بصورة جمعتها بشخصية بابا نويل، وتمنت للجميع احتفال سعيد بالكريسماس.

حرص الإعلامي رامي رضوان الاحتفال مع زوجته الفنانة دنيا سمير غانم بالكريسماس ونشر صورة لهما مزينة بأجواء الاحتفال بالكريسماس، لكنه حرص على أن لا تظهر ابنتهما كيلا في أي صور.

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