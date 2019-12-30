غادة عبد الرازق تلحق بقطار دراما رمضان في اللحظات الأخيرة إليك التفاصيل

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في سباق دراما رمضان المقبل، بمسلسل جديد ويشاركها البطولة الفنان شريف منير ويخرجه محمد بكير، ومن المفترض أن ينتجه تامر مرسي مالك شركة سينرجي، حيث تم الصلح بينهما، بعدة خلافات استمر لقرابة العام ونصف العام. اقرئي ايضا : القبض على دنيا بطمة بتهمة ابتزاز الفنانين وفضحهم ومنعها من السفر

ولم يستقر صناع المسلسل على الاسم النهائي للعمل، إذ إنهم اقترحوا اسم «السلطانة»، ومن المقرر تغييره عقب تصوير أولى حلقات المسلسل. وكانت آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق مسلسل «حدوتة مرة» الذي عرض على شاشات النهار في شهر رمضان الماضي.



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