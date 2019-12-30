رسالة مؤثرة من خالد الصاوي لخالد صالح بعد خطوبة نجله: العيال كبرونا ياصاحبي

هكذا احتفل خالد الصاوي بخطوبة هنادي مهنى وأحمد صالح

حرص الفنان خالد الصاوي على الاحتفال بخطوبة الفنان أحمد خالد صالح على الفنانة هنادي مهنى، وشارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» هذا الاحتفال.

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نشر الصاوي صورة جمعت العروسين وتذكر صديقه الفنان الراحل خالد صالح وعلق قائلاً «السنة ختامها مسك خطوبة ولادي أحمد خالد صالح وهنادي هاني مهنى ألف مبروك للموسيقار الكبير هاني مهنى وأخويا المرحوم خالد صالح وبقول له العيال كبرونا أوي يا حبيبي».

كانت قد احتفلت هنادي مهنى وأحمد خالد صالح بخطوبتهما يوم الجمعة الماضية، وذلك بعد نفيهما وجود أي علاقة عاطفية بينهما.

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هنادي مهنا اشتركت مؤخراً في 3 مسلسلات دفعة واحدة

يذكر أن هنادي شاركت في 3 أعمال درامية خلال الموسم الرمضاني الماضي وهي بركة مع الفنان عمرو سعد، وزلزال مع الفنان محمد رمضان، وحكايتي مع الفنانة ياسمين صبري.

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أحمد خالد صالح ظهر على الشاشة خلال العامين الماضيين وشارك في عدد من الأعمال منها نسر الصعيد وأبو جبل، أما في السينما فشارك في الفيل الأزرق 2. وينتظر عرض فيلمي العارف وشريط 6.