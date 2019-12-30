حسن حسني: «نفسي أشتغل عمل سينمائي لكن لم يعرض علي شيء «فيديو»»

كشف الفنان حسن حسني، عن أعماله الفترة المقبلة، مؤكداً أنه سيشارك في عمل مسرحي، ولكن لم تُعرض عليه حتى الآن أي أعمال درامية أو سينمائية، معقباً: «عايز أعمل سينما بس مفيش حاجه جاتلي».

وأضاف خلال حديثه لبرنامج «تريندينج»، المذاع على قناة «أم بي سي 4»، أنه يتطلع للمشاركة في أعمال سينمائية أو درامية الفترة المقبلة، بعيداً عن المسرح، لافتاً إلى أن عدم ترحيبه بالعمل على خشبة أبو الفنون يرجع إلى كون الأمر متعباً ويحتاج إلى جهد كبير من الممثل.

وتابع: «الحمد لله حققت كل حاجة، وأهم شيء حب الناس ليا».

وكانت نقابة المهن التمثيلية كرمت الفنان حسن حسني، خلال فعاليات مهرجان نقابة الممثلين المسرحيين، على خشبة مسرح النهار بشارع قصر العيني، حيث حضر عدد كبير من النجوم والصحافيين والإعلاميين الذين ملأوا قاعة المسرح.

وكان من بين الحضور الفنان محمد سعد ومحمد هنيدي وصلاح عبدالله وأشرف زكي وسوزان نجم الدين ومحمد الصاوي وأحمد حبشي وآخرون.

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