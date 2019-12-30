شاهدوا.. رويدا المحروقي تفاجئ المتابعين بعودتها للغناء بعد غياب

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 09:55 مساءً - أعلنت الفنانة الإماراتية رويدا المحروقي عودتها إلى الغناء بعد انقطاع وهو ما فاجأ الكثير من المتابعين.

وظهرت في مقطع فيديو تناقله عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وتوجهت إلى معجبيها بالقول إنها تطلب منهم أن يقوموا بتشجيعها بعد إصدار ألبومها الجديد. ولفتت إلى أنه يتضمن أغنيات بألوان غربية وخليجية وكلاسيكية وغير ذلك.

وأضافت أنها لن تصدر الأغنيات في وقت واحد بل بشكل تدريجي وبحسب تفاعل الجمهور معها، مشيرة إلى أنها بصدد إطلاق إحداها على طريقة الفيديو كليب.

وتفاعل مع المقطع عدد كبير من المتابعين وأعرب بعضهم عن فرحه بعودة الفنانة إلى القيام بنشاطها الفني فيما أشار آخرون إلى أن رأيهم سيتوقف على الأغنيات التي ستصدرها متمنين لها النجاح.

كما لفتت الفنانة الأنظار بإطلالتها الطبيعية حيث أجمعت الكثير من الآراء على أنها ما زالت تتمتع بالجمال متسائلين عما إذا خضعت لعميات التجميل.