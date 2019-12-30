ساندي تستعد لحفل ليلة رأس السنة في مدينة الرحاب

تستعد الفنانة ساندي، لإحياء حفل ليلة رأس السنة، مساء غد الثلاثاء، في منطقة السوق الشرقي بمدينة الرحاب.

وروجت ساندي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ونشرت البوستر الدعائي، وعلقت: "استنوني نحتفل بالسنة الجديدة مع بعض في حفلة حلوة".

من ناحية أخرى، تستعد ساندي لطرح ألبومها الجديد، خلال الفترة المقبلة، بعدما انتهت من تسجيل أغاني ألبومها الجديد بالكامل.

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