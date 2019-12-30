أغنية تامر حسنى الجديدة تحقق 12 مليون مشاهدة

حققت أغنية "حلو المكان" للنجم تامر حسنى، خلال 10 أيام من طرحها 12 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى الأغنية الدعائية التى طرحت خلال فيلمه الجديد "الفلوس".

وحقق "الفلوس" خلال 4 أيام إيرادات تصل إلى ٨ ملايين ونصف المليون داخل مصر و٣٠ مليونا في جميع سينمات الوطن العربي ليصل إجمالي الإيرادات الى ٣٨ مليونا جنيه.

تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".

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