شكرا لقرائتكم خبر عن "الحياة اليوم" يستقبل 2020 بمجموعة من المفاجآت.. أبرزها محمد عدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار خطة قناة الحياة للاحتفال باستقبال العام الجديد غداً الثلاثاء، يحتفل برنامج "الحياة اليوم" فى السابعة مساء من ليلة الكريسماس عبر عرض مجموعة من الفقرات المميزة والمتنوعة لاستقبال العام الجديد 2020، وذلك عن طريق الحلقة التى تراعى كافة اهتمامات المشاهد.

يستضيف البرنامج المطرب محمد عدوية ليقدم مجموعة من أهم أغانيه خلال سهرة مميزة يعود بها إلى أهم أغانيه القديمة، بالإضافة لمجموعة من أحدث أغانى ألبومه الأخير، ولن تقف الحلقة عند ذلك وإنما تمتد إلى مناطق أخرى باستضافة عالم المصريات دكتور وسيم السيسى، بالإضافة إلى أستاذ العلوم السياسية معتز بالله عبد الفتاح.

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ومن المفترض أن يناقش وسيم السيسى علاقة مصر بعيد الكريسماس، وكيف كان يحتفل المصريون القدماء بأعياد الكريسماس قديماً مثلما يتضح فى البرومو، وذلك إلى جانب فقرات أخرى لم يغفلها برنامج "الحياة اليوم" بالتعرض إلى الفلك والتوقعات بالنسبة للأبراج فى العام الجديد، ومفاجآت أخرى عديدة يتضمنها البرنامج الذى يقوم بتقديمه كل من لبنى عسل وحسام حداد.

جدير بالذكر أن برنامج "الحياة اليوم" يعرض يوميًا فى تمام الساعة السابعة مساءً عدا الجمعة، ويناقش خلال فقراته المختلفة كافة القضايا التى تهم المواطن المصري، وحياته اليومية ويستعرض مشاكله وطموحاته والحياة التى تعيشها الأسرة المصرية.

كما توجد فى البرنامج بشكله الجديد فقرات لاستقبال شكاوى المشاهدين من الخدمات المختلفة التى تقدم لهم، ويتاح ذلك من خلال مداخلات تليفونية وإعطاء المسئولين حق الرد، كما يقوم البرنامج من خلال مذيعيه بالنزول للشارع فى أنحاء مصر المختلفة والحوار مع المواطنين والتعرف على تحديات حياتهم، ومن ثم مقابلة المسئولين وتقديم تلك التحديات لهم بهدف المساهمة الفعالة الإعلامية فى كشف الحقائق، وكذلك إبراز النجاحات، وليس فقط التحديات.