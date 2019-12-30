نادين نجيم تستعد لـ “2020” بـ لوك جديد – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: نشر مزين الشعر طوني المندلق مقطع فيديو للنجمة اللبنانية نادين نجيم، خلال قيامه باعتماد قصة شعر وتسريحة جديدة لها وحافظت على شعرها الطويل، مع بعض التدرجات في القصة.

ومن المتوقع أن تباشر نادين نجيم تصوير مسلسلها الرمضاني 2020 الذي يحمل عنوان “2020” خلال الأيام العشرة الأولى من بداية العام الجديد وفق ما أعلنه المخرج فيليب أسمر قبل عدة أيام، وكشف عن الشخصيتين الأساسيتين في المسلسل وهما بلبل ونعيم اللذان يجسدهما بطلا المسلسل نادين نجيم وقصي خولي.

يشار إلى أن “2020” هو المسلسل الثاني الذي يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه العام الماضي في مسلسل “خمسة ونص”، والعمل من إنتاج “الصباح للإعلام”، تأليف وسيناريو وحوار نادين جابر وإخراج فيليب اسمر الذي تولى أيضاً إخراج مسلسل “خمسة ونص”.