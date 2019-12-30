لماذا لم تزر الملكة إليزابيت زوجها فيليب في المستشفى؟

متابعة بتجـــــــــرد: أثار عدم زيارة الملكة إليزابيت الثانية، لزوجها الأمير فيليب، الذي قضى أسبوعاً ،في المستشفى، العديد من الشكوك والتكهنات بوجود خلافاتٍ داخل الأسرة الحاكمة ولكن الخبيرة في الشؤون الملكية، فكتوريا اربيتر، بددت هذه التكهنات.

وقالت عادةً لا يقوم أعضاء الأسرة الملكية بزيارة بعضهم البعض في المستشفى، وهذا لا يتعلق بأي خلافٍ أو غيابٍ للذوق”، مؤكدةً أن سبب عدم قيام الملكة بالزيارة لا يعود إلى خلافاتٍ، إنما هو تقليدٌ ملكيٌ بريطانيٌ بعدم زيارة المرضى من العائلة الملكية في المستشفى حفاظاً على صحة المرضى الآخرين.

وأضافت لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية: ” ففي حال قامت الملكة بزيارة زوجها في المستشفى فإن الإجراءات الأمنية وحدها ستؤثر بشكل سلبي على الخدمات الطبية للمرضى الآخرين، وبما أن أعضاء العائلة المالكة يدركون معاناة المرضى الآخرين فإنهم لا يريدون أن يتسببوا بأي توتر لهم أو لعائلاتهم”.

ولفتت اربيتر إلى أن الأمير فيليب نفسه “يكره أي نوعٍ من الضجة غير الضرورية، ويريد من الملكة أن تتابع حياتها العادية مع بقية أفراد العائلة”، وأوضحت أن بعض أعضاء الأسرة الحاكمة زاروا أقرباءهم في المستشفى من قبل، لكن “ذلك كان استثناء.

ودعت الى عدم التسرع في الحكم على أعضاء العائلة الملكية لأنهم ليسوا أناساً سيئين ، بل أسرةٌ تتعرض كل تحركاتها للتحليل والنقد”.