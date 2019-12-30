قلق كبير على محمد منير بعد تدهور حالته الصحية مجدداً

متابعة بتجـــــــــرد: في مفاجأة صادمة، أعلن النجم محمد منير من خلال حسابه على موقع تويتر، عن تدهور حالته الصحية من جديد بشكل جعله غير قادر على إحياء حفل رأس السنة ودفعه للاعتذار عنه.

وغرد قائلا “جمهوري الغالي والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقي بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد في حفل رأس السنة، لكنها إرادة الله!!.. ونظراً لإصابتي بوعكة صحية، فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد في القريب العاجل، فور تماثلي للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفي أطيب حال”.

ولم يكشف محمد منير عن أي تفاصيل تتعلق بمرضه، لكنه تلقى عشرات التعليقات من جمهوره الذي تمنى له الشفاء العاجل.

وكان محمد منير تعرض لأكثر من وعكة صحية خلال عام 2019 بسبب معاناته مع مشاكل في القلب وأيضاً ألم بالعظام.