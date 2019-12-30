فيلم “الفلوس” لـ تامر حسني يتفوّق على “جومانجي” و”فروزن2″

متابعة بتجـــــــــرد: يواصل النجم المصري تامر حسني حصد نجاح فيلمه الجديد “الفلوس” الذي طرح مؤخراً في مصر والوطن العربي.

ويتحلّ الفيلم المرتبة الأولى في شباك التذاكر محققاً أعلى إيرادات بين الأفلام المعروضة في الصالات السينمائية العربية.

نجاح فيلم “الفلوس” تخطى الأفلام العربية، حيث يتقدّم العمل على أنجح الأفلام الأجنبية، واحتلّ المركز الأوّل في الأردن، متفوقاً على فيلم Jumanji للممثل الأمريكي “ذا روك” وفيلم الكرتون الشهير Frozen 2.

Advertisements

وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف يجسد شخصيته تامر حسني، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا وتقدّم دورها زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، فتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم “الفلوس” قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.