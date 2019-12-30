إحالة شبيهة أنجلينا جولي الإيرانية الى القضاء!

متابعة بتجــــــــرد: أحالت نيابة الإرشاد في إيران قضية المواطنة فاطمة خويشوند الملقبة بـ”سحر تبر” شبيهة الممثلة أنجلينا جولي، إلى محكمة الثورة بطهران بسبب اتهامات عديدة.

وبحسب التقارير الإخبارية، فقد أكّد السيد سعيد دهقان، وهو محامي سحر تبر، إحالة قضية موكلته إلى محكمة الثورة بطهران، وقال إن استمرار احتجازها بعيد عن فلسفة القانون، مشيراً الى أنه تقدم بطلب الإفراج عنها مقابل كفالة مالية.

وفي سياق متصل، فقد أشار دهقان الى أن تاريخ اعتقال السلطات لسحر تبر يثبت أن عمرها كان أقل من 18 عاماً، وبالتالي فهي لا تزال حدثاً وتخضع لقوانين دون سن الرشد، لذلك فإن لائحة الاتهام التي تواجهها يجب أن تصدر من المحكمة المختصة بجرائم الأطفال والمراهقين.

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كذلك، فقد أوضح سعيد دهقان أن سحر تعاني حالة نفسية أدخلتها في اكتئاب، وبالتالي هذا ما أدى الى احتجازها في عدد من المستشفيات المتخصصة منذ عام 2015، بحسب التقارير.

بدوره، كشف محام آخر يدعى بيام درفشان، يدافع أيضاً عن شبيهة أنجلينا جولي الإيرانية، أن موكلته تواجه لائحة اتهامات، وهي الإفساد في الأرض، وتشجيع الشباب على الإباحية، وإهانة المقدسات بخلعها للحجاب، وتحصيل أموال غير مشروعة.

إشارة الى أن التلفزيون الإيراني الرسمي كان قد سبق وعرض في شهر تشرين الثاني الماضي، ما وصفه بـ”اعترافات” سحر تبر، أقرت فيها الفتاة بأنها كانت تصمم صورا لنشرها عبر انستغرام باستخدام تقنية الفوتوشوب، إذ كانت تريد أن تصبح مشهورة.