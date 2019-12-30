خاص- داليدا خليل مفاجأة ليلة رأس السنة على ام تي في

انتهت النجمة داليدا خليل منذ قليل تصوير حلقة خاصة من برنامج “منا وجر” بمناسبة عيد رأس السنة ستعرض غداً الثلاثاء.

الحلقة صورتها داليدا مع بيار رباط، حيث يشاركها النجم علاء زلزلي سهرة رأس السنة عبر شاشة “ام تي في”.

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وفي دردشة معنا، أكدت داليدا الى ان عام 2019 كان جيداً الحمدالله على كل الأصعدة . وتمنت ان تكمل سنة 2020 النجاحات وأن تكون خيراً على كل الناس.

نذكر ان داليدا كانت قد سجلت نشاطات عديدة في عام 2019 ان على الصعيد الفني أو الانساني وآخرها حملة توعية الشباب ضد آفة المخدرات بالاضافة الى العديد من المقابلات الفنية ومشاركتها في مهرجان “كان” السينمائي.

أيضاً نشاطات داليدا على المستوى التمثيلي عديدة في عام 2019 حيث شاركت في رمضان الفائت بمسلسل بعنوان “أسود”. كما صورت فيلماً سينمائياً بعنوان “بعد الخميس” سيعرض قريباً. ايضاً انتهت من تصوير مسلسل “سر” 60 حلقة سيعرض في الأسابيع القادمة عبر عدة شاشات عربية.

