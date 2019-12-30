بيرين سات تتصدر نتفليكس بأربعة أيام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يمضِ على عرض مسلسل "عطايا" من بطولة الممثلة التركية بيرين سات، على شبكة نتفليكس العالمية سوى أربعة أيام، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك استطاع أن يتصدر قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في تركيا.

وفي قائمة نشرتها منصة نتفليكس عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، احتل مسلسل "عطايا" المركز الأول ضمن 10 مسلسلات كانت الأكثر متابعة في تركيا خلال عام 2019.

فيما استطاع المسلسل التركي "المحافظ" أن يحتل المركز الرابع على الرغم من أنه عرض في كانون الأول/ديسمبر عام 2018، وهو مسلسل خيال حماسي من بطولة شاتاي أولسوي و آيتشا آيشين توران وهازار إيرجوتشلو، وتدور أحداثه في مدينة إسطنبول التي تحتل من قبل قوى الشر المهولة التي أصبحت تسيطر على البلاد، لكن الحارس أو المحافظ، وهو رجل يطلق عليه هاكان المحافظ، يتمكن من أن ينقذ الوطن من قوى الشر المسيطرة عليها، ويعد مسلسل المحافظ أول مسلسل تركي من إنتاج نتفليكس.

وبالعودة إلى مسلسل "عطايا" تعرضت بطلة العمل النجمة التركية بيرين سات لسيل من الانتقادات اللاذعة، بعد ساعات فقط من بدء عرضه، وذلك بسبب مشاهدها الحميمية التي جمعت بيرين مع النجم التركي متين أكدولجار، معتبرين أن هذه عادتها فغالبا ما تحمل أدوارها هذا الطابع.

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ومسلسل "عطايا" هو المسلسل الأول لبيرين سات بعد غياب استمر لأربع سنوات عن الساحة الفنية، وحظي باهتمام كبير لحظة انطلاقه، إذ تصدر الترند التركي، وانقسمت آراء الجمهور حوله وحول نسبة المشاهدة التي حظي بها، إذ رأى البعض أن السبب يعود لوجود نجمة كبيرين سات، وبين من رأى أن المشاهد الجريئة هي السبب ومنهم من عزا ذلك لقصته الغريبة والمشوقة التي لم يعتد عليها جمهور الدراما التركية من قبل.

يذكر أن بيرين سات تقاضت أجرا بلغ حوالي 27 ألف دولار أمريكي عن الحلقة الواحدة من المسلسل أي ما يعادل 216 ألف دولار عن الحلقات الثمانية التي صورتها النجمة كجزء أول من المسلسل، وهو الأجر الذى رفضته بعض شركات الإنتاج التركية خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها تنسحب من أكثر من عمل تركي جديد.