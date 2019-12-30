شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى ينشر صورة جديدة ويعلق: "جامد أوى.. أحلى حاجة فى الدنيا الغرور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تخلو مشاركات الفنان أحمد فهمى من القفشات الكوميدية على السوشيال ميديا، حيث نشر صورة له بنيو لوك جديد وعلق، قائلاً :"جامد أوى أنا الحمد لله... أحلى حاجة فى الدنيا الغرور"، مما أثار الكثير من جمهوره الذين قاموا بالتعليق، كما علق عدد من نجوم الفن منهم الفنانة هنا الزاهد، حيث كتبت:"هموت" بينما اكتفى كلا من الفنان محمد عبد الرحمن، نجم مسرح مصر، والفنان سليمان عيد بالتعليق من خلال الإيموشن.



الفنان أحمد فهمى

وشارك فهمي، جمهوره بصورة من قبل، عبر حسابه الشخصي، وهو في لوك جديد يرتدي بنطلون يظهر فيه وهو "رافع رجل ومنزل التانية"، وسرعان ما كتبت زوجته الفنانة هنا الزاهد تعليقها على الصور: "أنا أفضل مصورة على الأطلاق"، مما أثار التعليقات من قبل الفنانين ومتابعيه، وكتب أحد المتابعين "قنبلة شياكة"، بينما كتب آخر "أنا نفسي أشوفك لابس بيجامة على بعضها يا فهمي".

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يشار إلى أنه قبل أيام، كان قد سخر أحمد فهمى من تعليق إحدى متابعات الفنان عمرو يوسف على إنستجرام، فبينما هنأ الفنان أحمد فهمى، صديقه الفنان عمرو يوسف، على مسلسله الجديد "خالد بن الوليد"، متمنيًا له المزيد من النجاح والتقدم، حيث نشر فهمى، صورة لبوستر المسلسل، عبر حسابه على انستجرام، وكتب عليها: "مبروووووووك جامد"، رد عمرو يوسف على تهنئته: "حبيبى أخويا أنت اللى جامد"، ووبعد تعليق إحدى المتابعات، على البوستر، التى قالت: "حط عدسات سوداء هتعملولنا خالد بن الوليد عنيه ملونة"، رد عليها فهمى، "وأنت معاكى صور على تليفونك لخالد بن الوليد".

ويستعد فهمى لفيلم كوميدى جديد بعنوان "السقوط فى حلم سوسن" يشاركه البطولة مصطفى خاطر ويكتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندى وتنتجه شركة سينرجى، ومقرر البدء فى تصويره خلال شهر ديسمبر الحالى ما بين مصر وأوروبا، وأيضاً يعمل على التحضير لمسلسل "تيمون وبومبا" مع أكرم حسنى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى للعرض فى رمضان المقبل.