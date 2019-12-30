تفاصيل حفل بوسي في رأس السنة

القاهرة – لايف ستايل
تستعد المطربة بوسي، لإحياء حفل غنائي ضخم احتفالا بليلة رأس السنة، مساء غد الثلاثاء، وذلك بأحد الفنادق الكبرى في مدينة قرطاج بدولة تونس.
ومن المقرر أن تقدم بوسي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياتها الشعبية القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسي فيلم "يجعلو عامر" بطولة أحمد رزق، بيومي فؤاد، محمود الليثي، هشام اسماعيل، هياتم، علاء مرسي، تأليف سيد السبكي، إخراج شادي علي.
تدور أحداث الفيلم حول "عامر" الشاب المعقد نفسيا الذي يطلق زوجته ثلاث مرات بسبب تكرار المشاكل بينهما، وتم طرحه بدور العرض السينمائية عام 2017.قد يهمك ايضاً: تأجيل معارضة بوسي في قضية "التهرب الضريبي" بوسي تحيي حفل رأس السنة في تونس
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