رامى صبرى يحيي حفل فى دبى بحضور اكثر من ٨٠ الف متفرج

أحيا النجم رامى صبرى حفل غنائى فى القرية العالمية بدبى والذى رفع شعار كامل العدد بحضور اكتر من 80 ألف متفرج وقدم من خلاله عدد كبير من اغانى ألبومه الأخير "فارق معاك" وأغانى البوماته السابقة وتفاعل الجمهور معه بالهتاف وترديد الأغانى معه . من ناحية أخرى طرح رامى فيديو كليب من ألبومه جديد لأغنية "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى وحقق نسب مشاهدة عالية .

وطرح رامى صبرى مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك"، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".

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