تفاصيل حفل محمد رمضان وسعد لمجرد بمهرجان دبي

يستعد كل من الفنان محمد رمضان والمطرب سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي فى ليالي مهرجان دبي، وذلك مساء يوم 10 يناير المقبل.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهم التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

يشار إلى أن يعد هذا الحفل الأول الذى يجمع الثنائي بعدما قدما سوياً أغنية "انساى" على طريقة الفيديو كليب وحقق نسبا عالية على موقع يوتيوب تخطت 180 مليون مشاهدة.

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