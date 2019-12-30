أنغام تتألق بـ"الخليجي" في حفل "ياسر بو علي" بالسعودية

القاهرة - لايف ستايل
أحيت الفنانة أنغام حفلها الغنائي، مساء أمس، ضمن موسم حفلات الرياض، في ليلة الملحن ياسر بو علي، بالمملكة العربية السعودية. وغنت أنغام خلال الحفل بعض أغانيها باللهجة الخليجية منها: "لا تهجى"، و"راح تذكرني"، "مجرد شيء"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور السعودي.
وشارك في حفل ليلة ياسر أبو علي مجموعة من النجوم، هم: الفنان العراقي ماجد المهندس، والفنان السعودي راشد الماجد، والفنانة الكويتية نوال، والفنان السعودي رابح صقر، والفنان السعودي فؤاد عبدالواحد. يذكر أن الفنانة أنغام أحيت حفلا غنائيا، الإثنين الماضي، في ليلة غنائية تحت عنوان "بعض من ذكرياتي.. تركي"، بالمملكة العربية السعودية.
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