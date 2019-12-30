شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة عن مسرحية عطل فنى: "بدأ العد التنازلى.. والانطلاقة 8 يناير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسبوع واحد يفصلنا عن بداية عرض مسرحية "عطل فنى"، والتى يقوم ببطولتها كل من هشام ماجد وشيكو وأكرم حسنى، وآيتن عامر، حيث تبدأ المسرحية فى العرض يوم 8 يناير المقبل، وحتى 12 من نفس الشهر.

المسرحية من تأليف أمير طعيمة، والذى كتب عبر حسابه على تويتر، "بدأ العد التنازلى .. من يوم 8 إلى 12/ 1 بالرياض"، حيث نشر بوستر المسرحية الذى تصدره الثلاثى هشام ماجد وشيكو وأكرم حسنى.

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بوستر المسرحية

هشام ماجد وشيكو انتهيا مؤخرا من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما "اللعبة" الذى تم تأجيل عرضه من شهر رمضان المقبل وتقرر مؤخراً عرضه فى رضان 2020، ويشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.

من ناحية أخرى بدأ الإعلان عن حفلات "موسم الرياض" خلال شهر يناير المقبل، حيث يُحيى المطرب حسين الجسمى حفلا غنائيا يوم 2 يناير المقبل مع المطربة أسما لمنور، في منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، كما يحيى أيضًا المطرب عبد الله الرويشد حفلاً غنائيًا، يوم السبت 4 ينايرالمقبل، ويشاركه الحفل النجمة أنغام، و يُحيى المطرب نبيل شعيل والمطرب راشد الماجد، وذلك يوم الخميس 9 يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم راشد عددا من الأغاني: "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل وغيرها.

يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.