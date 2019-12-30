شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رنا سماحة ومينا عطا والموزع سام إيميل ينتهون من تتر "باب الغنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطربان مينا عطا ورنا سماحة من تسجيل تتر برنامج "باب الغنا" الموسم الثالث، والذي يقدم على راديو "9090"، والأغنية من كلمات رنا سماحة، وألحان مينا عطا، وتوزيع موسيقى سام إميل، وهندسة صوت وسام فؤاد. من ناحية أخرى طرحت رنا مؤخراُ كليب "أميرة الحب" التى صورتها على طريقة الفيديو كليب فى بيروت وهي من كلمات وألحان محمد رفاعى، وتوزيع صوات ايدوجان وتولى إخراج الكليب عادل سرحان، وظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذي لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلي، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019.

من ناحية أخرى سجلت رنا أغنية سينجل جديدة -لم تكشف عن اسمها حتى الآن- لتكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها على حسب قولها، والأغنية من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.

كما انتهى المطرب مينا عطا من تصوير أغنيات جديدة، الأولى تحمل اسم "قشطة وعسل" وهى من كلمات وألحان وتوزيع الموسيقى محمد شفيق، أما الأغنية الثانية بعنوان "وقفت الدنى" باللهجة اللبنانية، من كلمات طارق درويش، وألحان وتوزيع محمد شفيق، ويتولى إخراج الأغاني المخرج اللبنانى سامى بساط، ومن المقرر طرح الكليبات على فترات متباعدة على يوتيوب.

برنامج "باب الغنا" يذاع على راديو "9090" من تقديم، مينا عطا، ورنا سماحة، من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الحادية عشرة مساء، ويقوم باستضافة نجوم الغناء من أبرزها محمد رفاعي، توما، وكريم محسن، وعزيز الشافعي، وحميد الشاعري، ومحمد رحيم، وشريف إسماعيل، وعمرو حسن، ومحمد عبد المنعم، و هانى محروس، ومحمد عاطف.. وغيرهما.