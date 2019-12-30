شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور بـ"لوك" جديد قبل رأس السنة.. وتوجه رسالة لجمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، بإطلالة جديدة ومميزة تماما ومختلفة، فى آخر جلسة تصوير لها نشرتها عبر حسابها بتويتر، وتعتبر سيرين من النجمات اللبنانيات اللاتى حققن نجاحا جماهيريا كبيرا فى مصر، على مستوى الدراما، والغناء على حد سواء.

سيرين ظهرت فى جلسة التصوير الأخيرة بشعر قصير للغاية، وأسدلت الغرة على جبهتها، فيما زينت شفاهها بلون أسود لامع وداكن، وعلقت على الصورة التى نشرتها عبر تويتر، قائلة :" حلو نغير لوك بألوان مختلفة بس خلي شخصيتك لون واحد".



سيرين

وكانت سيرين قد شاركت جمهورها ا بصورة لها في سن الشيخوخة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام. واستخدمت النجمة اللبنانية أحد برامج تغيير ملامح الوجه والتي يعمل على تكبير ملامح الوجه أو تصغيرها، من أجل تكبير ملامح وجهها لمرحلة الشيخوخة، وكتبت: "ركزوا منيح مين هالست؟ سيرين عبد النور 2060".

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آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "الديفا"، بطوله النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.



سيرين بلوك جديد



سيرين عبد النور

المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوته" تتضمن التشويق والإثارة.

وكانت اللبنانية سيرين عبد النور احتفلت بـ رأس السنة مبكرا، حيث شاركت جمهورها بصور من الاحتفال، وأطلت بفستان أحمرمثير، وكتبت سيرين قائلة:" بكرة ليلة العيد وأجواء الأحمر بلشت عندي من اليوم ، وحازت الصورعلى إعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين فى إطلالتها وجمالها.