شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتفوق على "ذا روك" و"فروزين" بـ"الفلوس" فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال فيلم "الفلوس" بطولة النجم تامر حسنى يحصد أرقاماً قياسية لإيرادات أفلام منتصف العام، حيث سجل مليوناً و179 ألفا و681 جنيها، أمس الأحد، ليصل إجمالي إيراداته 8 ملايين و794 ألفا و85 جنيها بعد 5 أيام من طرحه بدور العرض السينمائي، حيث من المتوقع أن تتزايد إيراداته مع انتهاء الامتحانات الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل، حقق فيلم الفلوس 20 مليون جنيه فى مختلف الدول العربية التى تعرض الفيلم، ومنها الإمارات والكويت والبحرين ولبنان والأردن والمغرب، كما تتزايد أرقامه نظرا لشعبية تامر فى الخليج العربى .

ويحتل فيلم "الفلوس" المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنها 105 داخل مصر، ليصبح تامر حسنى أعلى فنان مصرى يحقق أعلى إيرادات بالخليج والدول العربية، وتصدر أعلى الإيرادات فى الأردن متفوقا على أفلام "ذا روك" و"فروزين".

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وكان قد أقيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضى، وحضره نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، ومنهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والإعلامى يحيى حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين.

وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من يوم الأربعاء بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.