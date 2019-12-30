شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يعود لاستئناف تحضيرات مسلسله بعد نجاح "علاء الدين" بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد اليوم الإثنين النجم أحمد عز إلى القاهرة قادما من المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن حقق نجاحا كبيرا بعرضه مسرحيته "علاء الدين" ضمن موسم الرياض، والتى عرضت لمدة 3 أيام كاملة، ولقت المسرحية إشادات كبيرة وردود فعل واسعة من حضورالعرض، كما تلقى عز ترحابا كبيرا بعد انتهاء أيام عرض المسرحية.

وقال أحمد عز للجمهور السعودي بعد انتهاء عرض مسرحية "علاء الدين"، في موسم الرياض الترفيه، خاصة بعد الترحاب الذى تلقاه هو ونجوم المسرحية، قائلا: "الجمهور السعودي رائع، وشكرا موسم الرياض".

يشار إلى أن مسرحية "علاء الدين" بطولة النجوم أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، محمد جمعة، سامي مغاوري، هشام إسماعيل وإسلام إبراهيم، من إخراج مجدي الهواري.

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وفى سياق آخر يستأنف أحمد عز تحضيرات مسلسله الحديد، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وتشاركه البطولة النجمة هند صبرى، من تـأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة سينرجى، حيث بدأت الشركة فى إبرام التعاقدات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، والمسلسل يقدم أحد ملفات المخابرات المصرية خلال أحداثه، كما سيتم الاعلان عن اسم المسلسل فور الاستقرار عليه من فريق العمل.

وعرض للفنان أحمد عز مؤخرا فيلم "ولاد رزق 2" عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.