شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أرنولد شوارزينجر وكلينت إيستوود يمارسان التزلج على الجليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد كلا من النجم أرنولد شوارزينجر، والمخرج الكبير كلينت إيستوود، أحد أبرز الأسماء فى عالم سينما هوليوود، ويحظيان بجماهيرية كبيرة، وشهرة واسعة جدا، بين أوساط محبى السينما، ويبدو أن الثنائى تجمعهما علاقة صداقة قوية.

النجم أرنولد شوارزينجر، نشر صورة عبر حسابه الرسمى بإنستجرام، تجمع بالمخرج الكبير كلينت إيستوود، ويبدو أن الثنائى يقضيان وقتا ممتعا فى التزلج على الجليد وعلق أرنولد على الصورة متحديا جمهورا أن يذكروا ويسموا ثنائى يمكن اعتبارهما أيقونة أكثر منهما، وعلق :"سموا ثنائى يمكن اعتبرهما ديو أيقونى أكثر منا، سأنتظر".



أرنولد

وفى لقطة طريفة سخر حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارنيجر، فى مقطع فيديو عبر موقع "تويتر"، من صديقه الفنان سيلفستر ستالون، بسبب فيلمه الجديد "رامبو"، سبتمبر الماضى.

وسخر أرنولد شوارزنيجر من ستالونى ، لأنه يمتلك سكينا أكبر من سكين ستالون المستخدم في الفيلم، وتمنى له التوفيق في عرض فيلم "رامبو" الجديد.

وظهر شوارزنيجر في مقطع الفيديو ملوحا بسكين ليضحك قائلا: هذا ما استخدمته في فيلم "Predator"، وهو أكبر بقليل من سكينك.



أرنولد وكلينت إيستوود

وأضاف شوارزنيجر: لكن لا تقلق، وبجد أتمنى لك كل التوفيق في عرض فيلم رامبو... أنت الأفضل، ثم تابع: "وبعد نجاح فيلمك سنحتفل وسأشترى لك سكينا جديدا".

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ستكون أحداث فيلم "رامبو" الجديد استكمالا لأحداث رامبو 2008، حيث يقرر البقاء فى مزرعة بالأريزونا، والتمتع بحياة هادئة، إلا أن هناك ما يحدث ويغير مسار حياته.

يذكر أن أول أجزاء سلسلة "رامبو" صدر عام 1982 وحمل اسم "First Blood" (أول الدماء).

وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد أعلن وفاة الممثل وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر، بحسب "سبوتنيك"، وأعلن الصحفي، هانتر ووكر، الذى حضر اجتماعا فى البيت الأبيض عبر صفحته على "تويتر"، حيث نقل كلام ترامب قائلا "أرنولد شوارزنيجر … هل تعرفون ماذا؟ لقد مات… كنت حاضرا أثناء ذلك".

وفى المقابل، قام الممثل الهوليودى الشهير بالرد على إدعاءات ترامب فى 12 يوليو، حيث قام بنفسه بالتعليق على تغريدة الصحفي.

ورد شوارزنيجر على ترامب قائلا "مازلت هنا، هل تريد أن نقارن حساباتنا الضريبية؟".